Liebesdrama: Brian Austin Green unterstützt seine Ex Megan!

Brian Austin Green (49) stärkt seiner Ex Megan Fox (36) den Rücken! Bereits seit einigen Wochen scheint es in der Beziehung der Schauspielerin und Machine Gun Kelly (32) mächtig zu kriseln. Zwischenzeitlich hatten sogar Trennungsgerüchte die Runde gemacht. Doch noch hält das Paar offenbar an seiner Liebe fest und besuche sogar einen Therapeuten. Sollte die Beziehung der beiden dennoch in die Brüche gehen, sei die Transformers-Darstellerin nicht allein: Denn wie ein Insider jetzt verrät, kann Megan auf die Unterstützung ihres Ex Brian bauen!

"Brian ist dankbar, dass er und Megan sich so gut verstehen und er unterstützt sie, egal was passiert", plaudert eine Quelle im Interview mit Us Weekly aus. Dennoch wolle sich der Schauspieler nicht in die Beziehung der 36-Jährigen einmischen. "Er hält sich aus ihrem Privatleben heraus, weil es ihn nichts angeht", erklärt der Informant. Zudem betont er gegenüber dem Medium: "Wenn es um Megan geht, sind seine einzige Sorge die gemeinsamen Jungs."

Wie Brian im November 2022 gegenüber E! Online verreit, klappe das Co-Parenting bei ihm und der Brünetten wirklich gut. "Wir streiten uns nicht um die Zeit mit den Kindern", stellte er klar. Und auch an den Feiertagen gebe es keine Probleme: Das Ex-Paar wechsle sich immer ab, sodass jeder die Kids mal bei sich habe.

Anzeige

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de