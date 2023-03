"Du bist hässlich": Matthias Schweighöfer feiert Geburtstag

Über diese Glückwünsche freut sich Matthias Schweighöfer bestimmt! Der Blondschopf ist aus der deutschen Filmbranche gar nicht mehr wegzudenken. Doch auch international hat er sich mit "Army of the Dead" bereits einen Namen gemacht. Der Filmregisseur ist zudem Vater zweier Kinder: Valentin und Greta. Heute feiert der Schauspieler seinen 42. Geburtstag. Zu diesem Anlass bekommt Matthias freche Glückwünsche von einem seiner Kinder!

Auf Instagram teilt das Geburtstagskind anlässlich seines großen Tages nicht bloß ein paar Selfies, sondern auch das Bild einer Geburtstagskarte. Darauf steht: "Lieber Papa, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, es wird ein schönes Jahr für dich." So weit, so gut. Es geht allerdings noch weiter. "Du bist hässlich", heißt es nämlich im nächsten Satz. Der Verfasser zieht sich jedoch schnell aus der Affäre, indem er in Klammern "Spaß" dazuschreibt. Doch auch das war noch nicht alles. Matthias' Follower finden nämlich vor allem die Zeichnung lustig, welche verdächtig wie ein männliches Geschlechtsteil aussieht. "Wenn ich fragen darf, ist das da drunter ein Grabstein oder etwas anderes, was ich nicht beschreiben möchte?", kommentiert eine Followerin belustigt.

Der "What a Man"-Star bekommt jedoch auch vernünftige Glückwünsche zu hören – unter anderem von seiner Freundin Ruby O. Fee (27)! "Alles Gute, mein Liebster! Ich kann mich so glücklich schätzen, dich an meiner Seite zu wissen", schreibt die Schauspielerin unter einer gemeinsamen Bilderstrecke.

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer im März 2023

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfers Geburtstagsgrüße

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, 2023

