ESC-Act Lord of the Lost: Das müsst ihr über die Band wissen

Wer steckt hinter Lord of the Lost? Am vergangenen Samstag wurde die Band schlagartig einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Die Musikgruppe gewann den ESC-Vorentscheid. Die Musiker vertreten mit ihrem Song "Blood & Glitter" Deutschland dieses Jahr beim Eurovision Song Contest, der am 13. Mai in Liverpool stattfindet. Fans reagierten gespalten auf die Entscheidung. Promiflash stellt euch die Bandgeschichte von Lord of the Lost vor!

Lord of the Lost ist eine Rockband aus Hamburg. Gründungsmitglied ist der Sänger, Gitarrist und Cellist Chris Harms, der sich laut Rolling Stone den Spitznamen The Lord gegeben hat. Mitte 2007 gründete Chris die Band, nachdem er die Bandprojekte Philiae und The Pleasures ins Leben gerufen hatte. Nach einigen Auswechslungen besteht die Band heute neben Chris aus dem Bassisten Klaas Helmecke alias Class Grenayde, dem Multiinstrumentalisten Gerrit Heinemann aka Gared Dirge, dem Schlagzeuger Niklas Kahl und dem Gitarristen π (Pi).

Lord of the Lost haben Fans auf der ganzen Welt. Ihre erste Tour, die durch Crowdfunding finanziert wurde, ging durch die USA. Die Jungs hatten sogar die Chance, Iron Maiden im Jahr 2020 als Support Act auf Tour zu begleiten. Corona-bedingt musste die Tour jedoch abgesagt werden. Lord of the Lost nahmen sogar einst ein Cover-Lied mit Sängerin Blümchen (42) auf. Insgesamt brachten die Hamburger bereits elf Alben raus. Zu ihren musikalischen Vorbildern gehören Rammstein, Nine Inch Nails, Marilyn Manson (54) und Roxette.

Getty Images Frontmann Chris Harms der Band Lord of the Lost

DR / Claudia Timmann Die Teilnehmer des deutschen ESC-Vorentscheids 2023

Getty Images Die Rammstein-Musiker Christian Lorenz, Christoph Schneider, Till Lindemann und Paul Landers

