Gute Stiefmutter: Chers Lover Alexander schwärmt von ihr

Die Beziehung geht in die nächste Phase! Cher (76) hatte im November vergangenen Jahres die Beziehung zu dem rund 40 Jahre jüngeren Alexander Edwards publik gemacht. Seitdem können die "I Got You Babe"-Interpretin und der Produzent nicht mehr voneinander ablassen und sind verliebter denn je. Ihre Liebelei soll immer ernster werden: Alexander verrät, wie die beiden sich mit den Kids des jeweils anderen verstehen!

Im Interview mit einer Fotografin von TMZ erzählte der 37-Jährige, dass er und die 76-Jährige ihre Kinder kennengelernt haben. Mit ihren Söhne Chaz Bono (54) und Elijah Blue Allman (46) soll sich Alexander besonders gut verstehen: "Chaz ist mein Homie. Elijah genauso." Außerdem schwärmte er davon, wie sich die Grammy-Preisträgerin als Stiefmutter seines dreijährigen Sohnes Slash Electric macht: "Sie ist fantastisch, wirklich fantastisch."

Auf die Frage, warum sich der Rapper in die Sängerin verliebt hat, antwortete er: "Cher ist einfach Cher." Wie ein Insider gegenüber People betonte, sollen die beiden "nicht übers Heiraten oder so etwas [reden], aber sie sind exklusiv und es ist ernst".

ActionPress Cher und Alexander Edwards im November 2022

Getty Images Cher mit Sohn Chaz Bono

Getty Images Cher im September 2022

