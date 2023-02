Insider verrät: So ernst ist es bei Cher und Lover Alexander

Cher (76) schwebt schon seit ein paar Monaten auf Wolke sieben! Die US-amerikanische Musikerin hatte im November 2022 ihre neue Beziehung publik gemacht: Die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin hat sich in den rund 40 Jahre jüngeren Produzenten Alexander Edwards verliebt. Bei den beiden läuft es offenbar so richtig gut: Ein Insider gewährte jetzt Einblicke in Cher und Alexanders Romanze – und die Liebelei soll wohl immer ernster werden!

"Sie sind sehr verliebt", berichtete der Informant jetzt gegenüber People und betonte zudem: "Sie reden nicht übers Heiraten oder so etwas, aber sie sind exklusiv und es ist ernst." Beispielsweise seien Cher und Alexander am Wochenende gemeinsam auf einer Party gewesen – und auf der Fete hätten sie total stolz ihre Liebe präsentiert. "Sie hielten die ganze Nacht Händchen und waren sehr verliebt und küssten sich oft", beobachtete die Quelle.

Der große Altersunterschied zwischen Cher und Alexander stört die Sängerin aber wohl überhaupt gar nicht – ganz im Gegenteil! "Cher mag es, dass er jung ist", behauptete der Promi-Experte nämlich und erklärte genauer: "Das ist aufregend für sie."

Anzeige

Getty Images Cher im September 2022

Anzeige

ActionPress Cher und Alexander Edwards in West Hollywood

Anzeige

Getty Images Cher im Novemnber 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de