Kaley Cuocos Schwangerschaft belastet ihre Beziehung mit Tom

Kaley Cuocos (37) Schwangerschaftsnebenwirkungen werden offenbar zur Belastungsprobe für ihre Beziehung. Im Mai des vergangenen Jahres hatte der The Big Bang Theory-Star seine Beziehung zu Tom Pelphrey (40) öffentlich gemacht. Im Oktober folgten dann weitere süße Nachrichten: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs! Doch so langsam können die beiden Schauspieler die Geburt ihrer Tochter kaum noch erwarten. Wie Insider jetzt verraten, bringe Kaleys Schwangerschaft das Paar an seine Grenzen.

"Diese Schwangerschaft hat Kaley in eine völlig andere Person verwandelt und Tom fragt sich, wo das süße Mädchen geblieben ist", plaudert die Quelle gegenüber Radar Online aus. Die Seriendarstellerin habe vor allem mit Stimmungsschwankungen und Unwohlsein zu kämpfen. "Es gibt nicht viel, was Tom tun kann, damit sie sich besser fühlt [...]. Nichts scheint zu funktionieren und er verliert langsam die Geduld", erzählte der Informant weiter.

Die werdenden Eltern würden daher der Geburt regelrecht entgegenfiebern. "Sie können es kaum erwarten, dass das Baby auf die Welt kommt, damit sie wieder zu einer Art Normalität zurückkehren können", erklärt der Insider. Die Schwangerschaft sei sogar so eine starke Belastung, dass Kaley plane, weiteren Nachwuchs mithilfe einer Leihmutter zu bekommen.

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

Anzeige

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco, Golden Globe Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de