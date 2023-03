Khloé Kardashian und Ex Tristan gemeinsam auf einer Party

Gibt es vielleicht eine Versöhnung von Khloé Kardashian (38) und Tristan Thompson (31)? Die Keeping up with the Kardashians-Beauty und ihr Ex-Partner waren vergangenes Jahr zum zweiten Mal Eltern geworden. Doch die Unternehmerin wurde immer wieder von dem NBA-Spieler betrogen. Nachdem er sogar seine Affäre Maralee Nichols geschwängert hatte, trennten sich die beiden endgültig. Nun feierten die Verflossenen allerdings wieder gemeinsam.

Schnappschüsse der beiden lassen vermuten, dass zwischen ihnen wieder etwas laufen könnte. Das einstige Paar kam getrennt im Nice Guy in West Hollywood an, um den Geburtstag ihrer Freundinnen Khadijah Shaye Haqq und Malika Haqq (40) zu feiern. Doch Stunden später verließen die zweifachen Eltern zum gleichen Zeitpunkt die Party! Auch wenn Khloé den Hinter- und Tristan den Vorderausgang nahm, könnten sie sich danach wieder getroffen haben.

Zuletzt waren die beiden sich wieder näher gekommen, da die Blondine ihren Ex nach dem Tod seiner Mutter unterstützt hatte. Sie begleitete ihn vor wenigen Tagen in sein Heimatland Kanada. Doch durch die Reise wurden Befürchtungen geweckt, dass Khloé erwägt, Tristan wieder zurückzunehmen – trotz seiner wiederholten Betrugsskandale. Ist das gleichzeitige Verlassen des Restaurants nun ein weiteres Zeichen?

Backgrid / ActionPress Tristan Thompson, März 2023

Backgrid / ActionPress Khloé Kardashian, März 2023

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

