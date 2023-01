Hat sich Khloé Kardashian wieder mit Ex Tristan getroffen?

Verfällt Khloé Kardashian (38) in alte Muster? Die Keeping up with the Kardashians-Beauty hat ein hartes Jahr hinter sich: Kurz nachdem sie und ihr Ex-Partner Tristan Thompson (31) sich für ein zweites Baby per Leihmutter entschlossen hatten, brachte eine Affäre des NBA-Spielers ein Baby auf die Welt – und das war nicht der einzige Seitensprung, den der Profisportler hatte. Doch jetzt scheint sich Khloé wieder mit ihrem Ex zu treffen.

Khloé begleitete den Basketballspieler vergangene Woche auf eine Reise nach Toronto, nachdem seine Mutter Andrea plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben war. "Khloé wird Tristan in dieser schweren Zeit unterstützen und an seiner Seite sein, da er der Vater ihrer beiden Kinder ist", verriet eine Quelle gegenüber Sun. Doch durch die Reise wurden Befürchtungen geweckt, dass Khloé erwägt, Tristan wieder zurückzunehmen – trotz seiner wiederholten Betrugsskandale. "Jeder denkt, dass sie wieder zusammen sind – aber wenn man sie fragt, sagt sie, dass sie nur Co-Eltern sind und nichts weiter", betonte der Insider weiter.

"Sie sind immer zusammen und bilden eine Einheit – sie versucht es damit zu begründen, dass sie zwei gemeinsame Kinder haben und somit beste Freunde sind, aber es ist offensichtlich, dass es um mehr geht als das. Sonst wäre sie auf dieser Reise nicht an seiner Seite und würde so tun, als wäre sie seine andere Hälfte", vermutete die Quelle weiter – und fügte hinzu, dass sie nicht glaube, dass Khloé es zugeben würde, da es sie schwach aussehen lassen würde.

TheRealSPW / MEGA Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, NBA-Star

