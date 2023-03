Mimi Kraus verrät: Er hat sich direkt in seine Frau verguckt

Bei Michael Kraus (39) hat es direkt gefunkt. 2014 haben sich der Handballer und seine Partnerin Bella das Jawort gegeben. Nur kurz darauf wurde das Paar zum ersten Mal Eltern. Das Liebesglück des Sportlers und der Influencerin wurde in den vergangenen Jahren zudem mit den Geburten ihrer drei weiteren Kids gekrönt. Noch immer scheint das Paar auf Wolke sieben zu schweben. Wie Mimi jetzt verriet, sei er bereits von Beginn an von seiner Bella verzaubert gewesen.

"Der erste Moment, in dem ich sie gesehen habe, das weiß ich noch ganz genau. Das war wie so ein Spotlight und ich fand sie direkt richtig toll", schwärmte der 39-Jährige bei Let's Dance. Er könne sich noch genau daran erinnern, wie gut Bella gerochen habe. "Also ich hatte direkt einen Crush auf die Frau und dachte so: 'Wow, das ist eine Frau, mit der verbringst du dein Leben'", erinnerte sich der vierfache Vater zurück.

Trotz der Krisengerüchte in den vergangenen Jahren hält das Paar zusammen. So hatte Mimi erst in der vergangenen Woche begeistert erzählt, wie sehr es ihn freue, dass seine Liebste bei "Let's Dance" im Publikum sitzt. "Es bedeutet mir echt viel, dass sie hier ist, weil es logistisch echt eine Meisterleistung ist", schwärmte der Handballprofi.

