Nach Knutschfoto: Avril Lavigne und Tyga halten Händchen

Machen Avril Lavigne (38) und Tyga (33) ihre Beziehung bald offiziell? Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Sängerin sich von ihrem Verlobten Mod Sun (36) getrennt hat. Nur kurz nach dem Liebes-Aus soll sie sich aber schon wieder neu verliebt haben – und zwar in den Ex von Kylie Jenner (25). Mit dem Rapper wurde die Beauty sogar schon beim Knutschen abgelichtet. Nun wurden Avril und Tyga auch beim Händchenhalten erwischt!

Am Donnerstag scheinen die 38-Jährige und der "Rack City"-Interpret ein romantisches Date gehabt zu haben. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, verlassen die beiden ein Restaurant in Los Angeles und wirken dabei ganz vertraut miteinander. Total verliebt halten die Turteltauben nicht nur Händchen, sondern tragen auch abgestimmte Outfits! Sowohl die Beauty als auch ihre Begleitung wählten einen komplett schwarzen Look mit coolen Bomberjacken.

Avril scheint es mit der Trennung von ihrem Ex ziemlich gut zu gehen. Mod Sun hingegen steckt das Liebes-Aus offenbar nicht so gut weg. Ein Insider hatte vor wenigen Tagen gegenüber TMZ verraten, dass der Musiker sehr unter der Auflösung der Verlobung leide. Dass die "Sk8ter Boi"-Sängerin mit ihrem mutmaßlichen neuen Freund so glücklich zu sein scheint, setze dem 35-Jährigen sehr zu.

Getty Images Avril Lavigne bei der Paris Fashion Week, 2023

LAURENT BENHAMOU/SIPA Avril Lavigne und Tyga, 2023

Getty Images Avril Lavigne und Mod Sun bei den Grammy Awards

