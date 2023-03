Nach Pilgerreise: Aleksandar Petrovic will Familie gründen

Das steht jetzt wohl als Nächstes auf seinem Plan! Der Temptation Island V.I.P.-Kandidat Aleksandar Petrovic (32) war seiner heutigen Ex-Freundin Christina Dimitriou (31) in dem TV-Format fremdgegangen. Er verliebte sich in die Verführerin Vanessa Nwattu und auch heute sind die zwei noch ein Paar. Um das Erlebte in der Show zu verarbeiten, machte er eine Pilgerreise. Auf dem Weg zurück nach Deutschland ist ihm offenbar noch etwas klar geworden: Aleks will unbedingt eine Familie gründen!

In seiner Instagram-Story gibt er Einblicke in seine Gedankenwelt. Die Reise scheint ihm in einigen Aspekten die Augen geöffnet zu haben. "Ich habe eine gesunde und lebendige Familie, eine bezaubernde Freundin und Freunde, die bis zum Tod loyal sind! Mehr Reichtum kann man nicht haben, außer man gründet eine eigene Familie und diesen Drang verspüre ich nach dieser Pilgerreise extrem stärker", schildert Aleks. Wann genau die Familiengründung losgehen soll, verrät er aber nicht.

Wie sieht seine 23-jährige Partnerin das eigentlich? Das Paar scheint seit der Sendung unzertrennlich zu sein. Die Pilgerreise trat Aleks trotzdem alleine an. In der Zwischenzeit ließ es sich Vanessa in Deutschland gut gehen. Sie war mit Freundinnen "ordentlich feiern", wie sie ihren Followern im Netz selbst erzählte.

