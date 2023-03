"Nichts zu verlieren": Gibt Prinz Andrew noch ein Interview?

Wagt er es tatsächlich noch mal? König Charles' (74) Bruder Prinz Andrew (63) wird schon länger mit dem Sexskandal rund um Jeffrey Epstein (✝66) in Verbindung gebracht. Virginia Giuffre wirft dem Sohn der Queen (✝96) seit Jahren vor, dass er sie im Jahr 2008 sexuell missbraucht haben soll. 2019 versuchte er in einem Interview seine Unschuld zu beweisen. Doch das Ganze ging nach hinten los. Will Andrew trotzdem noch mal ein Interview geben?

Ein Insider plauderte gegenüber Mirror aus: "Er ist der Meinung, dass er nichts mehr zu verlieren hat." Andrew wurden bereits seine militärischen Titel entzogen. Außerdem munkeln Royal-Experten, dass ihm weniger Geld zur Verfügung gestellt werden könnte, sodass er seine Residenz im Windsor Castle aufgeben müsste. "Er hat bereits einen sehr hohen Preis bezahlt", heißt es weiter.

Zwei Jahre nach seinem desaströsen BBC-Interview wolle er nun angeblich einmal mehr seine Sicht schildern. Damit soll Andrew auch versuchen wollen, wieder in die königlichen Kreise zu gelangen. Tatsächlich sollen mehrere US-amerikanische Sender auch ziemlich interessiert an einem Gespräch mit dem 63-Jährigen sein.

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Charles im Juni 2015

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

Getty Images Prinz Andrew

