Mit Hugh Grant: Prinz Andrews Interview soll verfilmt werden

Prinz Andrews (62) Geschichte wird wohl bald auf der Leinwand zu sehen sein. Der in Ungnade gefallene Sohn von Queen Elizabeth II. (96) sorgte in der Vergangenheit immer wieder für negative Schlagzeilen. Unter anderem soll der 62-Jährige vom illegalen Sexhandelsring von Jeffrey Epstein (✝66) profitiert haben. In einem BBC-Interview im Jahr 2019 wollte Andrew jede Schuld von sich weisen. Jetzt soll dieses Interview verfilmt werden.

Wie Deadline berichtet, sei ein Film mit dem Titel "Scoop" und Hugh Grant (61) in der Hauptrolle geplant. Der "Tatsächlich... Liebe"-Star soll Prinz Andrew verkörpern. Peter Moffat, der zum Beispiel auch das Drehbuch zu "Your Honor" schrieb, soll für das "Scoop"-Drehbuch verantwortlich sein. Er bestätigte gegenüber dem Newsportal, dass die Dreharbeiten dazu im November beginnen sollen. Es gäbe jedoch aktuell weder einen Regisseur noch ein Casting, um die weiteren Rollen zu besetzen.

Der Grund für die geplante Verfilmung sei die große Brisanz des Interviews gewesen, das international hohe Wellen schlug. Das britische Königshaus hat in der Vergangenheit versucht, das Thema Prinz Andrew öffentlich möglichst zu umgehen. Dennoch hieß es immer wieder, dass die Queen trotz der vielen Negativ-Schlagzeilen zu ihrem Sohn halte, meinten Insider zum Beispiel gegenüber The Mirror.

