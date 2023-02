Unbeliebt: Haben Prinz Harry und Meghan sich überschätzt?

Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) haben in Hollywood nicht viel zu melden! 2020 ließ das Paar die Königsfamilie hinter sich und genießt seither die Sonne Kaliforniens. Bereits Ende letzten Jahres behaupteten Insider zu wissen, dass die Aussteiger-Royals in ihrer neuen Nachbarschaft nicht gerade beliebt sind. Laut einer Expertin interessiere sich das amerikanische Volk nicht für die beiden. Ein ehemaliger Freund der Herzogin ist sich sicher: Meghan und Harry haben ihren Einfluss in Hollywood weit überschätzt!

"Ich denke, sie kamen an und dachten, dass sie die Nummer eins im Viertel sind, aber das sind sie eben nicht", erklärt Nick Ede gegenüber Express. Der TV-Moderator ist nicht nur ein beliebter Royal-Experte, sondern blickt angeblich selbst auf mehrere Jahre Freundschaft mit Meghan zurück. "Man vergisst, dass in Hollywood niemand durch einen Titel zum Adel gehört", stellt er klar. Zur Königsklasse würden stattdessen Persönlichkeiten wie die Kardashians zählen. Das polarisierende Paar sei ziemlich weit unten in dieser Rangordnung. "Ich denke, es war ein Problem für sie, im Rang abzusteigen", fügt der Informant hinzu.

Ein Insider aus der Nachbarschaft stellte bereits klar, wie polarisierend Harry und Meghan dort sind: "Es gibt keinen Mittelweg: Sie werden entweder geliebt oder verabscheut. Einige halten Meghan für eine Vorreiterin in Sachen Feminismus und Antirassismus, andere halten sie für geldgierig." Dennoch sollen sich Harry und Meghan in Montecito sehr wohlfühlen. Der Prinz und seine Liebste haben angeblich sogar nach Häusern für Prinzessin Eugenie (32) und ihren Mann gesucht.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

SIPA PRESS / ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Global Citizen Event 2021

