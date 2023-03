Neun Oscar-Nominierungen: Daniel Brühl kann es kaum fassen!

Daniel Brühl (44) kann sein Glück kaum fassen! Mit seiner Rolle im Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" konnte der deutsch-spanische Schauspieler Filmfans auf aller Welt begeistern. Die Adaption des gleichnamigen Romans von 1929 konnte bereits bei der BAFTA-Verleihung ganze sieben Awards für sich gewinnen – darunter in der Kategorie "Bester Film". Auch bei den diesjährigen Academy Awards könnte der Film heute Nacht ordentlich abstauben. Daniel ist außer sich vor Freude: "Im Westen nichts Neues" ist für neun Oscars nominiert!

"Ich kann es immer noch nicht packen", verkündet der Schauspieler. Wie Stern berichtet, soll er vor allem beeindruckt sein, wie viel Anerkennung der deutsche Film in England und den USA bekommt: "Das hat es so noch nicht gegeben. Es ist ein Stück Filmgeschichte", triumphiert er. Denn nicht nur die Menge der Nominierungen macht ihn stolz: Zum ersten Mal überhaupt geht eine deutsche Produktion in der wohl wichtigsten Kategorie "Bester Film" ins Rennen. Daniel spielt darin nicht nur einen deutschen Politiker, sondern ist auch ausführender Pro­du­zent. Auf dem champagnerfarbenen Teppich wird er heute mit seiner Frau Felicitas Rombold erscheinen.

Insgesamt sollen über 40 Nominierte und Gäste vom Team um Regisseur Edward Berger der Gala entgegenfiebern. Hauptdarsteller Felix Kammerer habe sich ganz gelassen gegeben. "Einfach ruhig bleiben, noch was Gutes essen, bevor es losgeht und es einfach genießen", beschreibt er seinen Plan. Kollege Albrecht Schuch (37), der für seine Performance eine Nominierung als "Bester Nebendarsteller" erhielt, habe keine Erwartungen an die Preisverleihung. "Wir haben doch schon alles gewonnen, mit so wahnsinnig vielen Nominierungen" drückt er seine Begeisterung aus.

Daniel Brühl im Dezember 2022

Daniel Brühl und seine Frau Felicitas Rombold bei einer Premiere in Berlin, Februar 2020

Edward Berger, Albrecht Schuch, Felix Kammerer, Edin Hasanovic und Malte Grunert im September 2022

