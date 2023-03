Vor Diagnose: Selena Gomez hätte Schlaganfall haben können!

Selena Gomez (30) hatte wohl einen Schutzengel. Vor zehn Jahren war bei der Sängerin die Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert worden. Aufgrund der Erkrankung hatte sich die "The Heart Wants What It Wants"-Interpretin 2017 sogar einer Nieren-Transplantation unterziehen müssen. Noch immer hat sie mit den Folgen ihrer Erkrankung sowie den Nebenwirkungen der Medikamente zu kämpfen. Doch es hätte noch schlimmer kommen können: Wie Selena jetzt verriet, hätte sie damals sogar einen Schlaganfall haben können.

In der Apple TV+ Serie "Dear" sprach die 30-Jährige offen über den Moment der Lupus-Diagnose. "Von einem Arzt zu hören: 'Sie hätten auf der Bühne einen Schlaganfall erleiden können, Sie hätten sterben können' – das war heftig", erinnerte sich die Schauspielerin. Bis zur Diagnose habe die "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darstellerin nicht bemerkt, dass sie schwer krank ist. "Es war einfach nur mein Körper, der sich innerlich selbst bekämpfte. Das war der surrealste Teil, denn ich hatte nie Müdigkeit verspürt. Ich war jung, fühlte mich völlig gesund", erzählte Selena weiter.

Doch die Sängerin sprach nicht nur über den Moment, in dem sie von ihrer Erkrankung erfahren hatte, sondern auch die schwere Zeit danach. Aufgrund ihrer Medikamente hat Selena mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. "Die Leute haben das einfach so aufgegriffen. Es war, als könnten sie es kaum erwarten, etwas zu finden, um mich runterzumachen. Ich wurde beschämt, weil ich wegen meines Lupus zugenommen hatte", zeigte sie sich verärgert.

SIPA PRESS Selena Gomez, Schauspielerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Februar 2023

Getty Images Selena Gomez, 2013

