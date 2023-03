Große Oscar-Datenight bei Chrissy Teigen und John Legend

Diesen Abend ließen sich John Legend (44) und Chrissy Teigen (37) nicht entgehen! Der Sänger und seine Liebste freuten sich vor rund zwei Monaten über neuen Familiennachwuchs. Das Pärchen wurde zum zweiten Mal Eltern einer Tochter, die auf den niedlichen Namen Esti hört. Nach der Geburt ihrer Kleinen wurden sie bereits auf einer Party gesichtet. Eine weitere Datenight verlagerten Chrissy und John prompt auf den roten Teppich!

Anlässlich der Vanity Fair Oscar Party schmiss sich das Model in eine elegante und sexy Robe, die tiefe Einblicke lieferte: Chrissy trug ein gelb-grünes Kleid, das mit Pailletten verziert und einem hohen Schlitz sowie einem großen Ausschnitt versehen war. John wirkte in seinem schwarzen Samt Smoking ebenfalls glamourös – freudestrahlend posierten die beiden für die Kameras und bewiesen mal wieder, was für ein tolles Hollywood-Traumpaar sie doch sind.

Die 37-Jährige sorgte mit ihrem Outfit für einen echten Hingucker: Erst vergangene Woche überraschte die Beauty ihre Community mit einer roten Haarpracht. Chrissys neue Frisur schien mit ihrem Kleid perfekt zu harmonieren und somit setzte sie wie so oft ein neues Fashion-Statement.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Mann John Legend

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen mit John Legend auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de