Nach "Make Love, Fake Love": Hat Max wieder eine Freundin?

Wie sieht es bei Max Bornmann und seinem Liebesleben aus? In dem Datingformat Make Love, Fake Love suchte Yeliz Koc (29) die große Liebe – und fand diese mit ihrem Umwerber Jannik Kontalis! Aber auch von Max war die Influencerin nicht abgeneigt. Immer wieder kamen sich die beiden körperlich sehr nahe – obwohl Max' Freundin Luisa auf ihn wartete. Mittlerweile ist das einstige Paar getrennt. Promiflash wollte daher von Max wissen, ob er wieder vergeben ist!

In einem Interview mit Promiflash deutete der Hottie an, dass er aktuell sein Singleleben in vollen Zügen genießt und fleißig am Daten ist: "Na ja, ich bin ja wieder single, also keine bestimmte Frau." Max scheint derzeit also weniger Lust darauf zu haben, sich nur auf eine Frau zu fokussieren.

Auch verriet er gegenüber Promiflash, wie es für ihn und seine jetzige Ex nach der Show weiterging – sie trennten sich nämlich nicht sofort, sondern versuchten, nach "Make Love, Fake Love" ihre Beziehung zu retten: "Wir sind fürs Erste noch zusammen geblieben, haben uns dann aber doch getrennt."

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im September 2021

Facebook / Max Bornmann Max und Luisa, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

