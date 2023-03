Schick oder schräg? The Rock im rosafarbenen Look bei Oscars

Ist rosa seine neue Lieblingsfarbe? Schauspieler Dwayne Johnson (50) tritt in seinen Filmen eigentlich immer als stereotypischer Mann auf. Privat distanziert sich der Baywatch-Darsteller augenscheinlich davon. Bereits auf der Premiere des DC-Films "Black Adam" stach er mit seinem strahlend lilafarbenen Anzug hervor. Bei den Oscars am Sonntag entschied sich der Hollywoodstar schon wieder für einen ausgefallenen Look – The Rock erschien in einem rosafarbenen Seidensmoking mit Ansteckblümchen!

Das Jackett zog auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit auf sich: Dwayne kombinierte es mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose sowie einem weißen Hemd und einer dazu passenden Fliege. Über seinem weißen Einstecktuch hatte sich der Actionfilmheld eine rosa Blume ans Revers geheftet. Sein Glamour-Look wirkt zwar edel und passt zu dem diesjährigen champagnerfarbenen Teppich, aber gleichzeitig auch etwas schräg.

Über den Abend war The Rock viel mit Schauspielkollegin Emily Blunt (40) zu sehen. Die "Jungle Cruise"-Stars sind ziemlich gut befreundet und ließen es sich nicht nehmen, im Backstage-Bereich etwas herumzualbern. Der ehemalige Wrestler nahm auf dem Schoß der zierlichen jungen Frau Platz! Später überreichte das humorvolle Duo gemeinsam den Preis für den besten Animationsfilm an Pinocchio von Guillermo Del Toro.

