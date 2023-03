Seepferdchen Ahoi! Erste "The Masked Singer"-Maske enthüllt

Ein stylishes Seepferdchen! The Masked Singer geht am 1. April 2023 in eine neue Runde. Die kommende achte Staffel birgt aktuell noch zahlreiche Geheimnisse – welche Stars treten unter den aufwendig gestalteten Kostümen an? In der beliebten Sendung auf Pro Sieben muss ein Rateteam herausfinden, um welchen Promi es sich bei dem versteckten Gesangstalent handelt. Nun wurde das erste Kostüm enthüllt – und das ist ein Seepferdchen!

Auf Instagram präsentierte Pro Sieben den ersten Teilnehmer der Musikshow. "Mailand, Paris und jetzt #MaskedSinger! Das Seepferdchen ist extra an Land gekommen, um auf der großen Bühne mit seiner Stimme zu glänzen", verkündete der Sender euphorisch. "Das Outfit sitzt, aber unter dieser Maske steckt nicht nur eine Fashion-Ikone, sondern auch ein richtiger Superstar!", wird weiter angeteasert. Das Seepferdchen solle verträumt sein und in den Tiefen des Ozeans die kleinen Seepferdchen unterrichten.

Bei der Verkleidung handelt es sich um ein einzigartiges Kostüm, denn anders als sonst wird die Maske auf den Schultern getragen anstatt auf dem Kopf. Gewandmeisterin Alexandra Brandner erklärt: "Das entlastet den maskierten Star und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit." Ganze 600 Stunden Arbeitszeit sollen in das Kostüm des Seepferdchens mit seinen ganzen Details eingeflossen sein. Weitere Masken sollen in den nächsten Tagen vorgestellt werden.

ProSieben/Willi Weber Giovanni Zarrella, Ruth Moschner und Stefanie Kloß als "The Masked Singer"-Rateteam

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2022

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

