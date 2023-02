Bestätigt: "The Masked Singer" läuft erst wieder im April!

Der Starttermin ist endlich bekannt! Bereits seit einigen Wochen wird darüber spekuliert, wann The Masked Singer in die nächste Runde geht. Anfang Februar endete die siebte Staffel der beliebten Rateshow, in der Promis ihr Gesangstalent unter Beweis stellen und das Rateteam herausfinden muss, welcher Star sich unter welcher Maske versteckt. Seitdem warten die Fans gespannt auf die neue Ausgabe. Jetzt ist es endlich so weit: ProSieben gibt den offiziellen Starttermin der achten "The Masked Singer"-Staffel bekannt!

Wie Quotenmeter berichtet, werden die neuen Folgen jedoch etwas später als in den vorherigen Jahren ausgestrahlt. Ab dem 1. April wird die neue Staffel immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein. Wie gewohnt wird auch in diesem Jahr wieder Matthias Opdenhövel (52) als Moderator durch die Show führen. Und auch das Rateteam besteht aus den bekannten Gesichtern. Ruth Moschner (46) und Rea Garvey (49) stellen sich gemeinsam mit wechselnden Gästen wöchentlich der Herausforderung, herauszufinden, welcher Promi sich unter welcher Maske verbirgt.

In den vergangenen Jahren sorgten die Kostüme immer wieder für große Begeisterung. Auch für diese Staffel wird sicher eine Menge Arbeit in die Verkleidungen gesteckt. Bis die ersten Masken vorgestellt werden, müssen sich die Fans der Show jedoch noch gedulden.

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

ProSieben/ Willi Weber Rea Garvey bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Rateteam, Folge eins

