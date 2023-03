Wow! Queen Consort Camilla gratuliert diesem Oscar-Gewinner

Auch Queen Consort Camilla (75) hat anscheinend die Oscars gespannt verfolgt! In diesem Jahr wurde der begehrte Academy Award zum 95. Mal verliehen: Mit sieben Auszeichnungen galt der Film "Everything Everywhere All at Once" als Abräumer des Abends. Aber auch Brendan Fraser (54) und Michelle Yeoh (60) durften unter anderem einen Goldjungen mit nach Hause nehmen. Für einen Oscar-Gewinner freute sich Camilla aber besonders: den Künstler Charlie Mackesy (60)!

Gemeinsam mit dem Unternehmer Matthew Freud (59) gewann der 60-Jährige den Preis für den besten animierten Kurzfilm für die Verfilmung seines Buchs "Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd". Auf dem offiziellen Twitter-Account der Royals gratulierte die 75-Jährige Charlie zu dieser besonderen Auszeichnung: "Er hat gewonnen! Herzlichen Glückwunsch, Charlie!"

Doch warum freute sich die Frau von König Charles III. (74) besonders für Charlie? Wie Mirror berichtete, bot er Camilla in einem handgeschriebenen Brief mit seinen Zeichnungen seine Hilfe an, bevor die Königsgemahlin 2021 ihr Buch "The Reading Room" veröffentlichte. Auch trafen sich die beiden im vergangenen Monat bereits persönlich, als Camilla einen besonderen Empfang für Autoren und Literaten im Clarence House gab.

