"Zu viel": Eric Sindermann schickt Ex Josi Autogrammkarten

Für seine Ex hat sich Eric Sindermann (34) offenbar noch einmal etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Am Valentinstag verkündete der einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat die Trennung von seiner Freundin Josephine Lehmann – und das, obwohl er die junge Erfurterin gerade erst mit der Öffentlichkeit bekannt gemacht hatte. Trotz Liebes-Aus meldet sich der Designer nun mit einer skurrilen Aufmerksamkeit bei seiner Ex. Eric hat Josi Autogrammkarten von sich geschickt!

In ihrer Instagram-Story meldet sich Josi am Montag irritiert bei ihren Followern im Netz – immerhin hat die Brünette überraschend Post von ihrem Ex bekommen. Was Eric für seine Verflossene zusammengestellt hat, scheint Josi ziemlich zu verwundern. Neben Autogrammkarten hat die TV-Bekanntheit nämlich auch unterschriebene Poster von sich versendet. "Hä? Warum zur Hölle?", wundert sich Josi und erklärt, dass der Hauptgrund für das Päckchen eigentlich ein Glätteisen und Kleidungsstücke waren, die sie noch bei dem 34-Jährigen vergessen hatte. Dennoch halte sie seine Aktion für "viel zu viel" und erklärt, Eric nicht ernst nehmen zu können.

Dass Eric sich so liebevoll um die Rücksendung ihrer Sachen kümmern würde, überrascht Josi ganz offensichtlich. Immerhin zerbrach die Beziehung der beiden, nachdem sich die einstige Date or Drop-Kandidatin mit einem anderen Mann vergnügte. "Es war einfach alles zu schnell, zu viel. Durch den Druck habe ich mich dann einfach etwas zurückgezogen und mich bei jemand anderem wohler gefühlt...", gab sie nach der Trennung in ihrer Instagram-Story zu.

Splash News / ActionPress Eric Sindermann, Sommerhaus-Kandidat 2022

ActionPress / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann mit Eric Sindermann auf der Berlin Fashion Week

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

