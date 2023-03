Bandelt Harry Styles mit dieser hübschen Australierin an?

Ist sie seine neue Flamme? Harry Styles (29) gilt derzeit als einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Die Beziehung zwischen dem ehemaligen One Direction-Hottie und der Regisseurin Olivia Wilde (39) war zwar nie bestätigt worden – doch immer wieder tauchten verdächtige Bilder auf. Ende des letzten Jahres hatte das Paar dann wohl eine Pause eingelegt. Inzwischen soll der "As it Was"-Interpret wieder frisch verliebt sein. Doch wer ist Harrys angebliche neue Freundin?

Laut Daily Mail soll es sich um das australische Model Yan Yan Chan handeln. Die beiden lernten sich angeblich kennen, nachdem Harry der Beauty auf Social Media geschrieben hatte. Er lud sie wohl zu einer privaten Afterparty ein. Die Gerüchte um eine mögliche Beziehung der beiden wurden weiter angeheizt, nachdem Yan Yan vor einigen Tagen bei seiner Show in Sydney in der Firmen-Lounge aufgetaucht war.

Harry soll sich jedoch große Mühe geben, seine mutmaßliche Beziehung geheim zu halten. Eine Quelle hatte jedoch bereits gegenüber Mirror ausgeplaudert, Harry treffe sich mit jemandem. "Er gibt sich große Mühe, ihre Identität geheim zu halten, nach dem Zirkus um seine Beziehung mit Olivia", hatte der Insider behauptet.

BeautifulSignatureIG / SplashNews / ActionPress Harry Styles und Olivia Wilde im August 2022

Instagram / _yanyanchan Yan Yan Chan, Model

Getty Images Yan Yan Chan, Australische Fashion Week 2021

