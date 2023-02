Sehr strenge Geheimhaltung: Harry Styles soll wieder daten!

Hat er sein Herz wieder vergeben? Harry Styles (29) ist derzeit einer der erfolgreichsten Musiker und wahrscheinlich auch einer der begehrtesten Männer. Nicht nur seine Fans schwärmen öffentlich von dem Briten, sondern anscheinend auch große Stars. Nach seinen Beziehungen mit Model Kendall Jenner (27) und Schauspielerin Olivia Wilde (38) soll auch Filmstar Jennifer Aniston (54) Interesse gezeigt haben. Aber Harry scheint eine ganz geheime Beziehung zu führen!

Ein Insider enthüllte gegenüber Mirror: "Harry trifft sich mit jemandem. Er gibt sich große Mühe, ihre Identität geheim zu halten, nach dem Zirkus um seine Beziehung mit Olivia." Der "As It Was"-Interpret scheint aus der öffentlichen Liebe mit der Regisseurin seine Schlüsse gezogen zu haben und will jetzt wohl einiges anders machen. Angeblich teilt er sein Glück nur mit engen Vertrauten.

"Sein enger Kreis weiß von der Romanze. Obwohl es noch sehr früh ist, scheinen die Dinge gut zu laufen", erklärte die Quelle weiter. Im November kam das Beziehungs-Aus von Harry und Olivia an die Öffentlichkeit. Damals hieß es, sie würden nur eine Pause einlegen. Die neuen Infos widerlegen dies jedoch.

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards

Anzeige

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de