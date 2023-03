Alle Infos zu Jolina Mennens Trennung von Ehemann Florian!

Das haben die Fans von Jolina Mennen (30) offenbar nicht kommen sehen! Erst im Jahr 2019 waren die YouTuberin und ihr Partner Florian Mennen zum zweiten Mal vor den Traualtar getreten. Umso überraschender waren deshalb die Neuigkeiten, die die 30-Jährige am Montag via Instagram verkündete: Jolina und Florian haben sich getrennt! Doch auch wenn die Liebe der beiden für eine Beziehung nicht mehr auszureichen scheint, will das Noch-Ehepaar nicht ganz getrennte Wege gehen. "Nichts und niemand wird jemals zwischen uns kommen, denn auch wenn wir kein Paar mehr sind, sind wir in Freundschaft eine Einheit", stellte sie klar.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de