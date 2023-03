Nach Oscars: Salma Hayek genießt kleinen Snack rückenfrei

Salma Hayek (56) kann auch anders! Die Schauspielerin ist nicht nur für ihre zahlreichen Filmrollen wie in "Kindsköpfe" und "Frida" bekannt: Die gebürtige Mexikanerin sorgt auch mit ihrem eleganten Kleidungsstil immer wieder für Aufsehen. So hatte sie noch vor wenigen Wochen in einem Kleid, das einem Sternenhimmel glich, ihre Fans total begeistert. Auch bei der diesjährigen Oscarverleihung erschien sie in einer extravaganten Garderobe. Doch nach den Auszeichnungen ließ Salma für einen Snack ein wenig die Hüllen fallen.

Für das Event wählte die Schauspielerin ein orangerotes Kleid, das komplett aus funkelnden Pailletten bestand. Auch wenn sie darin eine gute Figur abgab, war ihre Robe offenbar etwas unbequem: Auf Instagram teilte die Beauty ein lustiges Video, in dem sie den Verschluss ihres Kleides extra geöffnet hat, um ihren kleinen Snack nach der Verleihung entspannt genießen zu können. Dabei gibt sie einen Blick auf ihren Rücken frei, während sie ihren Hunger stillt. "Ich freue mich, wenn der Glamour weitergeht, aber das Wichtigste zuerst", schrieb die 56-Jährige humorvoll zu dem kurzen Clip dazu.

Für die Aftershow-Party der Oscars wechselte Salma noch einmal ihr Outfit: Das feurige Paillettenkleid tauschte sie gegen ein graues, bodenlanges Glitzerkleid mit einem hohen Beinschlitz. Ihre Tochter Valentina Paloma Pinault (15) strahlte in einem rosafarbenen Ballkleid mit Rüschen an ihrer Seite.

Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek nach der Oscarverleihung 2023

Anzeige

Getty Images Valentina Paloma Pinault und Salma Hayek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de