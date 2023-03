Punk-Igel: Das nächste "The Masked Singer"-Kostüm ist raus!

Tierischer Zuwachs bei The Masked Singer! Im April geht die neue Staffel der beliebten Gesangsshow an den Start. Der Clou: Kostümierte Promis kämpfen um den Sieg und versuchen dabei aber, ihre Identität geheimzuhalten. Die erste Maske ist bereits gestern bekannt gegeben worden: Das Seepferdchen will sich unter anderem auf der Bühne beweisen. Weiter geht es mit dem nächsten Tierchen: Der Igel ist das zweite "The Masked Singer"-Kostüm!

Das gab der Sender ProSieben jetzt auf seiner Presseseite bekannt. Der Igel scheint mit seiner Lederjacke, den Neon-Accessoires und kunterbunten Stacheln ein kleiner Punker zu sein! Tatsächlich heißt es in seiner Beschreibung auch: "Gerade erst hat der Igel sein Abitur bestanden und ist schon aus dem Elternhaus ausgezogen. Er hat definitiv etwas Rebellisches..."

Schon vorab verrät das Maskenbildner-Team: "Wir haben bislang noch bei keiner Maske so viel Aufwand in die Technik gesteckt wie beim Igel. Die LEDs befinden sich gut versteckt zwischen den Stacheln und sorgen für den Neon-Look des Igels." Mit rund zehn Kilogramm Gewicht ist es der Igel übrigens die schwerste Maske in Staffel acht. Wie gefällt sie euch? Stimmt ab!

ProSieben / Willi Weber Das Seepferdchen von "The Masked Singer Germany"

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Rateteam

ProSieben/Willi Weber Moderator Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

