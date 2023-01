Hose vergessen? Hailey Bieber ist nur in Pulli unterwegs

Nanu, wo ist denn Hailey Biebers (26) Hose hin? Das Model hat seinen ganz eigenen Style. Bei Veranstaltungen oder auf dem roten Teppich zeigt sich die US-Amerikanerin gerne total sexy. In ihrer Freizeit lässt sie es hingegen deutlich lässiger angehen. Oft wird sie in weiter und offenbar ziemlich bequemer Kleidung abgelichtet. Nicht selten gehören dazu auch große Hoodies. Nun war Hailey in einem XXL-Exemplar unterwegs, das sie offenbar zum Kleid umfunktioniert hat.

Paparazzi-Bilder zeigen die 26-Jährige in den Straßen von Los Angeles in einem Pulli der Streetwear-Marke ihres Ehemannes Justin Bieber (28). Dieser fällt nicht nur durch seine grelle Farbe und den fetten Smiley-Aufdruck, sondern auch durch seine Größe auf: Das Oberteil reicht Hailey bis über den Po – ob sie darunter noch eine Hose trägt, ist auf den Bildern nicht zu erkennen. Wenn, dann dürfte diese ziemlich knapp sein. So kommen aber auch die langen Beine der Laufstegschönheit besonders gut zur Geltung.

Nachdem Hailey zunächst offenbar allein unterwegs war, traf sie später noch ihren Ehegatten. Dieser setzte ebenfalls auf einen entspannten Look. Der Sänger trug eine beigefarbene Hose und einen hellgrauen Pulli in Kombination mit einer violetten Mütze.

MEGA Justin und Hailey Bieber im Januar 2023 in Los Angeles

MEGA Hailey Bieber, Ehefrau von Justin Bieber

MEGA Justin und Hailey Bieber im Januar 2023 in Los Angeles

