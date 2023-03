Nächste "The Masked Singer"-Maske: Das ist der Schuhschnabel

The Masked Singer enthüllt eine weitere Maske. Im April soll eine neue Staffel der beliebten Rateshow an den Start gehen. Nach und nach werden jetzt die ersten der aufwendigen Kostüme bekannt gegeben. Als Erstes durften die Fans die bunte Maske des Seepferdchens bewundern. Danach folgte der Igel im Punk-Look. Und jetzt wurde die dritte Maske bekannt gegeben: Ein Promi wird im Kostüm des Schuhschnabels antreten.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "The Masked Singer" wurde jetzt der Schuhschnabel enthüllt. Der exotische Vogel präsentiert sich mit finsterem Blick und in blauer Rüstung. Hinter seinem Rücken ragen zwei imposante, mit Federn bedeckte Flügel hervor. "Der Schuhschnabel möchte hoch hinaus. Den Schnabel halten wird er bei 'The Masked Singer' mit Sicherheit nicht. Was für eine Stimme versteckt sich wohl hinter dieser gefederten Rüstung?", lautet die Beschreibung des gefiederten Kandidaten.

In der vergangenen Staffel konnte der putzige Maulwurf in seinem Holzfällerhemd die Zuschauer überzeugen. Er sackte den Sieg ein, aber der Promi unter der Maske wurde schon früh vermutet. Es handelte sich um den Schauspieler Daniel Donskoy. Er überzeugte die Zuschauer aber schon im Laufe der Sendung und gehörte in den Umfragen immer wieder zu den Favoriten.

Das Seepferdchen von "The Masked Singer Germany"

Der Maulwurf bei "The Masked Singer"

Daniel Donskoy bei "The Masked Singer"

