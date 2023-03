Queen Consort Camilla bezaubert in Beige bei Pferderennen

Ein glanzvoller Auftritt von Königsgemahlin Camilla (75)! Mit der Thronbesteigung von König Charles III. (74) vergangenes Jahr wurde die Britin zur Queen Consort. Zwar findet die Krönung erst im kommenden Mai statt – doch schon jetzt übernimmt sie viele neue Aufgaben. Ganz besonders brennt ihr Herz dabei für die wohltätige Arbeit im Zusammenhang mit Pferden. So ließ das Ehrenmitglied des Jockey Klubs sich nun auch den Ladys Day auf der Rennbahn von Cheltenham nicht entgehen: Camilla bezauberte dort in einem hübschen beigefarbenen Ensemble!

Passend zum kühlen Wetter, das auch im Vereinigten Königreich noch vorherrscht, war die 75-Jährige zwar dick eingepackt, aber dennoch stylish unterwegs: Camilla trug einen langen Wollmantel mit Schlitz, Wildlederstiefel und einen mit Pelz besetzten Hut – alles in dunklen Beige-Tönen. Besonders süß war dabei das Accessoire an ihrer Brust: Charles' Gattin trug in Anlehnung an das Event eine niedliche Brosche, die ein Rennpferd mit Reiter zeigt. Den Bildern nach zu urteilen, war die gebürtige Londonerin voll in ihrem Element und bester Laune.

Camilla war nicht die einzige royale Lady, die sich bei der Veranstaltung sehen ließ: Zara Tindall (41) und ihr Gatte Mike (44) waren ebenfalls vor Ort! Auch das Paar schien ausgelassener Stimmung gewesen zu sein – knutschte sogar für die Fotografen vor Ort. Während ihr Mann einen schlichten grauen Anzug trug, begeisterte die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) in einem hübschen Ensemble aus verschiedenen Türkis-Tönen und trug außerdem einen eleganten Fascinator.

Anzeige

Getty Images Camilla beim Cheltenham Festival

Anzeige

James Whatling ; MEGA Camilla beim Cheltenham Festival

Anzeige

James Whatling ; MEGA Mike und Zara Tindall beim Cheltenham Festival

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de