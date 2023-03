Wettert Miley Cyrus auf neuem Album weiter gegen Ex Liam?

Teilt Miley Cyrus (30) weiter gegen ihren Ex-Freund Liam Hemsworth (33) aus? Erst vor wenigen Wochen hatte die Musikerin ihren Song "Flowers" releast – am Geburtstag des Schauspielers. Im Text finden sich klare Anspielungen gegen ihn. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag veröffentlichte die Sängerin neben einer weiteren Single auch das komplette Album – das es in sich hat. Denn Miley verteilt weitere Seitenhiebe!

"Du bist nicht einmal bereit, deinen Teil einzusehen, du springst einfach ins Auto und fährst runter in die Bar, bis du verschwommen siehst", singt Miley in ihrem Song "Jaded", was sich wohl gegen ihren Ex richtet. Damit scheint sie ihm vorzuwerfen, nur ihr die Schuld am Scheitern der Ehe gegeben zu haben. Auch der "Muddy Feet"-Text klingt nach weiteren Seitenhieben gegen Liam. An der Seite von Sia (47) trällert Miley: "Verschwinde aus meinem Haus mit diesem Scheiß, verschwinde aus meinem Leben mit diesem Scheiß."

Mit "Flowers" konnte die Sängerin Anfang des Jahres ihren bisher größten Karriere-Erfolg feiern: Auf Spotify brach sie den bisherigen Rekord mit über 100 Millionen Streams. Außerdem konnte sich der Song mehrere Wochen auf Platz eins der Charts halten – was ihr zuletzt 2013 mit "Wrecking Ball" gelungen war.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus, 2019

Getty Images Miley Cyrus in Kolumbien 2022

Getty Images Miley Cyrus auf der Versace-Show im März 2023

