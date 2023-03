Siebter Monat! Samira Cilingir zeigt stolz ihre Babykugel

So schön schwanger ist Samira Cilingir! Gemeinsam mit ihrer Love Island-Liebe Yasin Cilingir (32) hat die Beauty eine Familie gegründet: 2020 bekamen sie mit Sohnemann Malik ihr erstes Kind. Inzwischen ist auch Baby Nummer zwei unterwegs! Dieses Mal wird es ein Mädchen. Bis ihre kleine Prinzessin das Licht der Welt erblickt, wird es auch nicht mehr allzu lange dauern: Samira befindet sich bereits im siebten Schwangerschaftsmonat – und das sieht man auch!

Via Instagram veröffentlichte die Zweifachmama in spe jetzt zwei Spiegelselfies: Samira posiert hier offensichtlich sehr stolz und glücklich mit ihrem runden Babybauch – den sie hier mit bloßer Haut in Crop-Top und Jogginghose in Szene setzt. Inzwischen ist die Kugel aber auch nicht mehr zu übersehen. Ihre Fans sind hin und weg davon, wie toll die Schwangere aussieht: "So schön Samira und so happy! Das steht dir so gut", schwärmte einer von vielen Nutzern in den Kommentaren.

Auch ihr Ehemann und Baby-Daddy verfasste süße Worte unter Samiras Post: "Wunderschön bist du, Schatz", betonte Yasin – und wandte sich dann noch an sein Baby: "Zu dir, meine kleine Prinzessin: Papa freut sich auf dich! Ich muss aber zugeben, dass ich Angst habe vor der Liebe zu dir, weil ich die nicht kenne... Man sagt immer, dass die Bindung zwischen Tochter und Papa ganz anders ist." Abschließend betonte er: "Ich hoffe, ich werde ein guter Papa und bester Freund für dich."

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, Yasin Cilingir und ihr Sohn Malik

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de