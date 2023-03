Überraschende News: Lindsay Lohan wird zum ersten Mal Mama

Lindsay Lohan (36) und ihr Mann Bader Shammas werden zum ersten Mal Eltern! Im vergangenen Jahr besiegelte das Paar seine Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Danach sollte es für die beiden an die Familienplanung gehen. "Lindsay und Bader haben offensichtlich schon darüber gesprochen, eine Familie zu gründen – und es ist etwas, das sie beide wollen. Lindsay ist endlich an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie ein Baby großziehen kann", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life. Nun hat es endlich geklappt: Lindsay erwartet ihr erstes Kind! Alle Infos zu Lindsays Schwangerschaft findet ihr im Promiflash-Video!

