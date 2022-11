Nach Kindstod: Cristiano Ronaldos Freundin war große Stütze

Sie war immer für ihn da. Cristiano Ronaldo (37) und seine Partnerin Georgina Rodriguez (28) gaben am 18. April bekannt, dass ihr neugeborener Sohn während der Geburt verstarb, während ihre Zwillingstochter Bella überlebte. Dies führte zu einer Welle der Unterstützung innerhalb und außerhalb des Fußballs. Sogar die gegnerischen Fans sangen in der siebten Minute des nächsten Spiels "You'll Never Walk Alone", um ihr Mitgefühl für den Fußballstar auszudrücken. Aber auch jemand anderes war in dieser schweren Zeit für ihn da.

Cristiano verriet im Interview mit Piers Morgan auf TalkTV, dass seine Partnerin Georgina ihm bei der Rückkehr zum Fußball nach dem Tod seines Sohnes sehr geholfen habe. Er erklärte: "Ich habe immer gute Unterstützung von meiner Familie. Und Georgina sagte mir: 'Geh, geh spielen, geh und genieße das, was du gerne tust. Das wird dir helfen, die Situation ein wenig zu vergessen'". Genau diesen Anstoß hat der Star von Manchester United wohl gebraucht. "Der Fußball geht so schnell und du weißt, Training, Spiele, sogar die Nationalmannschaft, alles geht so schnell, dass du nicht einmal Zeit hast, dich zu beruhigen und zu sagen, was los ist, weil alles so schnell geht. Aber es war eine gute Hilfe, Georgina hat mir sehr geholfen, mir diese Stabilität zu geben", erläuterte er weiter.

Cristiano hat auch eine Erklärung dafür, warum die beiden sich so gut verstehen. "Wir helfen uns gegenseitig. Sie hatte es schwer, als sie jung war, deshalb sieht sie das Leben mit anderen Augen, obwohl sie jung ist, aber sie hat gelitten", erzählte er und fuhr fort: "Sie wurde in Argentinien geboren, sie hat auch Probleme mit ihrer Familie, sie lebte allein. Sie hat ein interessantes Leben und auch eine interessante Geschichte. Und sie hat mir sehr geholfen."

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Getty Images Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo, Mai 2019

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez, Januar 2019

