Mit Bad: Molly-Mae Hague zeigt Tochter Bambis Kinderzimmer

Molly-Mae Hague (23) gewährt ihren Fans einen Blick in das Reich ihrer Tochter. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte die Reality-TV-Bekanntheit voller Freude bekannt gegeben, dass sie und ihr Partner Tommy Fury ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Ende Januar war es dann so weit: Ihre kleine Tochter Bambi erblickte das Licht der Welt. Nun präsentierte Molly-Mae ihren Fans erstmals das Kinderzimmer ihres Babys – und das weist eine Besonderheit auf.

Auf Instagram teilte die 23-Jährige eine Reihe von Schnappschüssen des Reiches ihrer kleinen Tochter. Ganz in Weiß erstrahlt der Raum, in dem die kleine Bambi in den kommenden Jahren wohnen darf. "Das Kinderzimmer. [...] Ein Teil des Hauses, das sich wie ein Stück vom Himmel anfühlt", betitelte Molly-Mae die Aufnahmen. Die Tochter der einstigen UK-Love Island-Teilnehmerin darf sich nicht nur über eigene vier Wände freuen, sondern auch über ein angrenzendes eigenes Badezimmer. Dieses erstrahlt ebenfalls in Weiß.

In die Einrichtung des Zimmers ihrer Kleinen scheint Molly-Mae viel Liebe gesteckt zu haben. Die Blondine geht in ihrer Rolle als Mama regelrecht auf. Vergangenen Monat schwärmte sie in ihrer Instagram-Story von ihrem neuen Leben. "Es ist der beste Job der Welt, aber die ersten paar Wochen sind definitiv eine Herausforderung", verriet die Neu-Mama ihren Fans.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hagues Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi im Februar 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

