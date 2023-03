Oben ohne? Leni Klum heizt den Fans mit heißer Aufnahme ein

Leni Klum (18) weiß ihren Körper in Szene zu setzen. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die Tochter von Heidi Klum (49) ihre rund 1,7 Millionen Abonnenten stets mit ihren Beiträgen. Doch auch Kritik muss sie immer wieder einstecken. So rügte ihr eigener Großvater Günther (77) sie beispielsweise dafür, dass sie ihre Posts immer in Englisch verfasst. Doch nun sorgte das Model mit etwas anderem für Aussehen: Leni teilte einen ultraheißen Schnappschuss von sich.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 18-Jährige nun ein Foto, auf dem sie auf den ersten Blick oben ohne posiert. Lasziv schaut sie dabei in die Kamera, während ihr die Haare in leichten Wellen über ihre Schultern fallen. Ihre Brüste verdeckt sie zudem mit den Armen und Händen. Fast scheint es so, als wäre die Influencerin obenherum nackt. Doch ein Detail deutet darauf hin, dass sie zumindest ein knappes Oberteil trägt: Über Lenis rechtem Arm hängt locker der Träger ihres BHs. Offenbar entstand der sexy Schnappschuss während eines Fotoshootings, denn Leni vertaggte die Visagistin Ash K. Holm, die auch schon ihrer Mutter einen makellosen Teint zauberte.

In Sachen Freizügigkeit im Netz scheint die dunkelhaarige Beauty außerdem ganz nach Heidi zu kommen – immerhin setzt die GNTM-Chefin ihre schlanke Figur ebenfalls immer wieder gekonnt in Szene. So hatte sie anlässlich ihres Hochzeitstags mit Tom (33) im Februar beispielsweise ein Foto geteilt, auf dem sie scheinbar unverhüllt hinter ihrem Gatten steht.

Getty Images Leni Klum, Model

Instagram / leniklum Leni Klum im November 2022

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

