"Pferdegesichtig": Baseballstar hetzt gegen Gisele Bündchen

Gisele Bündchen (42) kriegt ihr Fett weg! Das Model und der Footballspieler Tom Brady (45) galten als das Promi-Traumpaar schlechthin. Letztes Jahr begann jedoch die Fassade zu bröckeln. Die Laufstegschönheit und der Sportler trennten sich. Zu dem Liebes-Aus äußerten sich beide bisher nicht. Dennoch bringen Fans das Ex-Paar nach wie vor miteinander in Verbindung. So rekelte sich Gisele zum Beispiel kürzlich für ein Fotoshooting an einer Stange. Ob sie damit ihren Ex eifersüchtig machen wollte? Das vermutete zumindest Aubrey Huff (46) auf Twitter. Im Netz teilte der ehemalige Baseballspieler fies gegen Gisele aus!

