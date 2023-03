Stolze Mama: Halle Berry teilt seltene Bilder ihrer Tochter

Halle Berry (56) könnte stolzer nicht sein! Die Schauspielerin ist Mama von zwei Kindern: Mit ihrem Ex Gabriel Aubry (46) bekam sie ihre Tochter Nahla Ariela Aubry (15). Söhnchen Maceo Robert Martinez (9) wurde vor etwa zehn Jahren geboren und stammt aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Oliver Martinez. Ihren Nachwuchs hält Halle normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus. Nun machte sie aber eine kleine Ausnahme: Anlässlich Nahlas 15. Geburtstags teilte Halle einige Schnappschüsse von ihrem Sprössling!

Auf ihrem Instagram-Account gratulierte die 56-Jährige ihrer Tochter mit einer niedlichen Bilderreihe: "Eines der größten Geschenke, die das Universum mir gemacht hat, ist meine Tochter Nahla. Sie ist die Sonne, die nie verblasst, und der Mond, der nie abnimmt! Bitte schließt euch mir an, wenn ich ihr heute zu ihrem 15. Geburtstag gratuliere! Ich liebe dich, süßer Engel", schrieb Halle zu den Aufnahmen von Nahla. Das Gesicht versteckte sie aber weiterhin.

Auch Halles Fans teilten in den Kommentaren einige Glückwünsche an den Teenager: "Ich weiß noch, als du mit ihr schwanger warst! Alles Gute zum Geburtstag, Nahla!", "15? Oh, mein Gott! Ich fühle mich so alt" oder "Ich kann nicht glauben, dass sie schon 15 ist! Alles Gute zum Geburtstag, Nahla!", freuten sich einige User.

Instagram / halleberry Halle Berrys Tochter Nahla Ariela Aubry

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Instagram / halleberry Halle Berrys Tochter Nahla Ariela Aubry

