Arnold Schwarzenegger und Co. helfen Bruce Willis' Familie

Bruce Willis (67) bekommt Hilfe von allen Seiten. Seit Kurzem ist bekannt, dass der "Stirb Langsam"-Darsteller an Demenz leidet. Vor einigen Wochen wurde er erstmals nach der Diagnose wieder in der Öffentlichkeit gesehen: Ein Clip zeigt, wie Bruce nach einem Ausflug mit Freunden augenscheinlich verwirrt auf die Paparazzi zuläuft. Erst als ein Freund ihn einholt, lässt er sich zu einem Auto führen. Bruce' Zustand soll sich laut seiner Familie immer weiter verschlechtern. Seine Angehörigen können dennoch auf Unterstützung aus der Filmbranche zählen.

Insider sagen, dass Bruce' Mädels nicht allein um das Leben ihres Liebsten kämpfen müssen. Sie erhalten rund um die Uhr Unterstützung aus ganz Hollywood, darunter auch von seinen knallharten Ex-Kollegen."Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger (75) natürlich, und Jason Statham (55) und so viele andere stehen an vorderster Front und bieten an, alles zu tun, was sie können, rund um die Uhr", verriet der Insider Radar Online. "Es ist ein großer Trost für Bruce und seine Lieben, dass er auf so viel Wohlwollen und Liebe zählen kann", teilte die Quelle weiter mit und fügte hinzu: "Der Typ ist ein Held unter seinen Hollywood-Kollegen, auch wenn diese Situation für alle Beteiligten unerträglich hart ist."

Die Familie des 67-jährigen "Stirb Langsam"-Darstellers inklusive seiner fünf Töchter, möchte sich mit ehemaligen Schauspielerkollegen treffen, um ihm in seinem Haus in Beverly Hills seine alten Filme und Fernsehsendungen zu zeigen – in der Hoffnung, dass die Veranstaltungen seine Erinnerungen wecken werden. "Es war Demis Idee und die ganze Familie ist sehr aufgeregt darüber", teilte ein Freund Anfang des Monats mit. "Die Familie hofft, dass das Wiedererleben der verschiedenen Erlebnisse, die er mit seinen Co-Stars hatte, Bruce' Gedächtnis so scharf und stimuliert wie möglich halten wird", erklärte der Insider.

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

Getty Images Jason Statham, Schauspieler

Getty Images Bruce Willis, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, Oktober 2010

