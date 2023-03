Ein Monat vor Geburt: Amy Childs dachte, sie verspürt Wehen

Amy Childs (32) geriet in Panik. Überglücklich verkündete die The Only Way Is Essex-Bekanntheit im vergangenen Oktober, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Für die Britin und ihren Partner Billy Delbosq ist das der erste gemeinsame Nachwuchs. Den Geburtstermin teilte sie ihrer Community ebenfalls mit – Ende April sollen ihre Babys auf die Welt kommen. Doch für einen kurzen Moment dachte Amy jetzt, dass es bei ihr bereits so weit ist!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 32-Jährige von folgender Begebenheit. "Ich hatte in der Nacht so etwas wie ein paar Übungswehen. Ja, ich geriet in Panik und dachte: Kommen sie jetzt? Kommen die Babys?", schilderte Amy die Situation. Die werdende Mutter habe sich dann schnell wieder beruhigt: "Aber jetzt fühle ich mich gut."

Im Januar war es für die Beauty zu einem besorgniserregenden Zwischenfall gekommen. In ihrer Instagram-Story hatte Amy erzählt, dass sie die Tritte ihrer Zwillinge nicht gespürt habe. Im Krankenhaus angekommen, konnten ihr die Ärzte Entwarnung geben: "Natürlich habe ich mich untersuchen lassen. Es war alles in Ordnung."

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit ihrem Partner Billy Delbosq

Getty Images Amy Childs im Mai 2022 in London

Getty Images Amy Childs bei den National Television Awards 2021

