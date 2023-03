Emily Blunt und Dwayne Johnson tranken Tequila vor Oscars!

Dwayne "The Rock" Johnson (50) gibt Einblicke in seine Oscar-Vorbereitungen! Der ehemalige Wrestler durfte in diesem Jahr gemeinsam mit seiner "Jungle Cruise"-Kollegin Emily Blunt (40) eine Laudatio halten. Zusammen überreichten die Schauspieler den Goldjungen für den "Besten Animationsfilm". Für ihren Auftritt im Dolby Theatre bereiteten sich die Blondine und der Muskelprotz sogar gemeinsam vor. Und das war wohl feuchtfröhlich – wie Dwayne jetzt im Netz offenbart!

Bei Instagram teilte er ein Video, in dem er zeigt, "wie die Vorbereitungen für die Oscars wirklich sind". Darin kann man Emily dabei beobachten, wie sie den beiden Tequila-Shots einschenkt und witzelt: "Oh, seht euch das an, ich sollte dafür bezahlt werden!" Dwayne entgegnet nur lachend: "Das wirst du", woraufhin die beiden den Schnaps auf Ex trinken.

Inzwischen sind die beiden Schauspieler ziemlich enge Freunde – doch bevor sie sich am Set zu "Jungle Cruise" kennenlernten, hatte die Blondine Dwayne geghostet! Der 50-Jährige hatte extra ein Video für Emily aufgenommen, um sie für die Rolle im gemeinsamen Film zu begeistern. "Und ich habe danach nie wieder etwas von Emily gehört. Sie hat überhaupt nicht geantwortet", erzählte er lachend in einem Interview mit The Hollywood Reporter.

Getty Images Emily Blunt und Dwayne Johnson, Oscars 2023

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, 2022

Getty Images Emily Blunt, 2023

