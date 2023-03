Gwyneth Paltrow rechtfertigt sich für radikalen Diät-Plan

Nun verteidigt Gwyneth Paltrow (50) ihre Essgewohnheiten. Die Schauspielerin achtet sehr darauf, was sie zu sich nimmt. Neben Kaffee und Gemüse gibt es bei ihr zudem fast täglich Knochenbrühe. Der magere Speiseplan der Iron Man-Darstellerin entsetzt das Netz. Viele ihrer Fans sind schockiert von Gwyneth und machen ihrem Ärger darüber Luft. Nun bezieht die 50-Jährige erstmals Stellung und verteidigt ihren radikalen Diät-Plan.

"Ich habe daran gearbeitet, mich auf Lebensmittel zu konzentrieren, die nicht entzündlich sind, und das funktioniert wirklich gut", teilte die "Goop"-Gründerin am Freitag in ihrer Instagram-Story mit. Sie erklärte, dass sie an den Folgen ihrer Covid-Erkrankung leidet, was dazu führte, dass sie "ein sehr hohes Maß an Entzündungen" hat. Aus diesem Grund hat sich die "Shakespeare in Love"-Darstellerin für entzündungshemmende Lebensmittel wie gekochtes Gemüse, Eiweiß und gesunde Kohlenhydrate entschieden. "Das ist nur das, was für mich funktioniert hat", fügte sie hinzu.

Die Blondine merkte außerdem an, dass sie diese Lebensmittel nicht "den ganzen Tag, jeden Tag" esse und dass sie "weit mehr" als nur Knochenbrühe und Gemüse zu sich nehme. "Ich esse ganze Mahlzeiten. Ich habe auch Tage, an denen ich esse, was ich will, Pommes Frites oder was auch immer. Ich versuche, mich gesund zu ernähren und Lebensmittel zu essen, die das System wirklich beruhigen", erklärte Gwyneth weiter.

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de