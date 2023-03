Noch geschminkt: Lady Gaga zeigt Proben für Oscar-Auftritt!

Lady Gaga (36) sorgte bei den Oscars für eine große Überraschung. Zunächst hieß es, die Pop-Ikone würde im Rahmen dieser nicht live auftreten, doch schließlich durften sich die Fans doch an einer Performance von "Hold My Hand" erfreuen. Die Sängerin zeigte sich hierbei nicht wie gewohnt in Designer-Robe und mit auffälligem Make-up, sondern ungeschminkt und leger gekleidet. Jetzt teilt sie einen Clip, der sie bei der Probe zeigt, und: Gaga präsentiert sich hier ganz anders als während des Auftritts!

Die Ausnahme-Künstlerin postete das Video auf TikTok. Hierauf ist zu sehen, wie sie in einem schwarzen Abendkleid "Hold My Hand" anstimmt. In diesem Look zeigte sich die 36-Jährige auch auf dem roten – oder besser gesagt beigefarbenen – Teppich während der Oscars. Den Clip beschreibt die "Poker Face"-Interpretin mit den Worten: "Hier seht ihr die Probe, die keiner sah. Ich danke euch Fans, dass ihr diesen Song, der mir so viel bedeutet, auch mögt."

Für ihren Live-Auftritt kleidete sich Gaga total entspannt und performte in zerrissener Jeans und einem grauen T-Shirt. Sie entschied sich bewusst für einen unauffälligen Look, um den Fokus komplett auf den Gesang und ihre Darbietung des Songs zu legen. Ihre Fans konnte sie damit überzeugen – ein Kommentar in den sozialen Medien lautete unmittelbar nach ihrer Performance: "Mir laufen die Tränen übers Gesicht. Das war so schön."

