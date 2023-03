So sehr veränderte das Mama-Dasein Ellie Gouldings Leben!

Ellie Goulding (36) führt ein ganz anderes Leben, seit sie Mama ist! Die Sängerin und ihr Liebster Caspar Jopling (31) hatten sich 2018 verlobt. Ein Jahr später gaben die beiden sich offiziell das Jawort. Im April vor zwei Jahren durften die Turteltauben sich dann über die Geburt ihres kleinen Sohnes freuen. Nun sprach Ellie darüber, wie sehr sich ihr Leben durch ihr Kind wandelte.

In der "The Zane Lowe Show" ließ die 36-Jährige ihre bisherige Zeit als Mama Revue passieren. Sie hätte gedacht, dass sie nach der Geburt zur Normalität zurückkehren könne und weiterhin ihren Hobbys nachgehen sowie ins Studio gehen würde. Doch die Realität sieht ganz anders aus: "Mir wurde klar, dass ich nicht bedacht hatte, wie viel Zeit ich mit ihm verbringen wollte, wie sehr ich einfach die ganze Zeit in seiner Nähe sein wollte. Das wurde also mein neues Leben, und es ist mein neues Leben, und er ist das Wichtigste in meiner Welt.

Zuletzt hatte die Blondine davon geschwärmt, dass der kleine Arthur sogar ihre musikalischen Gene geerbt habe. "Er kann schon Tonleitern, er ist erst 15 Monate alt, aber er ist sehr musikalisch", hatte Ellie gegenüber The Sun erzählt. Vor allem klassische Musik liebe ihr Schatz besonders.

Instagram / casparjopling Ellie Goulding mit ihrem Mann Caspar Jopling

Mattpapz / BACKGRID / ActionPress Ellie Goulding, März 2023

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Sohn Arthur

