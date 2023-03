Strahle-Baby! Novalanalove ganz verzückt von ihrer Tochter

Influencerin Farina Yari, im Netz besser bekannt unter dem Namen Novalanalove (32), ist im Sommer 2022 zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem ist ihre Tochter Nola ihr ganzes Glück. Vor allem lenkt die kleine Maus ihre Mama wohl von den aktuellen Schlagzeilen rund um deren Privatleben ab. Und diese Ablenkung nimmt die Beauty-Bloggerin dankend an: Im Netz teilt Farina nun einen ganz entzückenden Schnappschuss von sich und ihrer Tochter!

Bei diesem Anblick schmelzen die einen oder anderen Fan-Herzen dahin: Via Instagram veröffentlicht die Netzbekanntheit einen Schnappschuss, der eine besonders glückliche Nola zeigt. Darauf strahlt die kleine Maus nämlich, was das Zeug hält. "Du verdienst nur das Beste, meine Kleine", betitelt Farina ihren Beitrag und versieht ihn mit einem roten Herz-Emoji. Ihre Follower sind bei diesem Post ganz aus dem Häuschen. "Sie ist so Zucker" oder "Oh meine Güte, wie süß!", kommentieren unter anderem zwei Supporter.

Erst kürzlich gab die Influencerin zu, dass sich ihr Leben mit Kind gar nicht so sehr verändert habe. "Klar, war das ein bisschen umplanen und umdenken, aber letztendlich kann ich alles nach wie vor genauso machen und tun, wie ich möchte", verriet die 32-Jährige im Podcast "Baby got Business". Und das beweist Farina auch öfters im Netz, indem sie einfach ihre Tochter fast überall mit hinnimmt...

Anzeige

Instagram / novalanalove DJ Jeezy, Novalanlove und ihre Tochter Nola Kiana im November 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove im November 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari mit ihrer Tochter Nola, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de