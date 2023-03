Süßer Video-Anruf: Chrissy Teigen quatscht mit Baby Esti!

Chrissy Teigen (37) kümmert sich auch aus der Ferne rührend um ihre Kids! Das Model und ihr Mann John Legend (44) begrüßten im Januar ihr drittes Kind auf der Welt. Nach Tochter Luna und Sohnemann Miles kam die kleine Esti in die Familie. Immer wieder gewährt die Moderatorin ihren Fans dabei süße Einblicke in ihren Mama-Alltag. Gerade ist Chrissy allerdings auf einem Businesstrip in New York– und checkt dabei per Videochat, wie es ihrem Nachwuchs geht!

In ihrer Instagram-Story lässt die 37-Jährige ihre rund 41 Millionen an dem niedlichen Moment teilhaben. Putzig schaut das Neugeborene in die Handykamera – die Mama strahlt ihrem Wonneproppen dabei in der rechten Ecke des Bildes entgegen. Auch wenn die TV-Bekanntheit auf dem Screenshot total happy wirkt, scheinen die Kids ihr total zu fehlen: "Ich vermisse dich so sehr", schreibt sie unter den Schnappschuss und fügt einen traurigen Emoji hinzu.

Papa John ist wohl auch ganz vernarrt in den neusten Familienzuwachs. "Ich wurde so emotional, als wir die ersten zwei Nächte als fünfköpfige Familie zu Hause waren, weil ich spürte, wie sich die Liebe in unserem Haus ausbreitete", hatte er zuvor im Gespräch mit der Wirtschaftszeitschrift Wall Street Journal ganz emotional erzählt.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern, März 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kinder Luna, Miles und Baby Esti Maxine

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern am Valentinstag 2023

