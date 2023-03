"The Movie Critic": Alle Infos zu Quentin Tarantinos Film

Was wird Quentin Tarantino (59) seinen Fans bieten? Im November letzten Jahres teilte der Regisseur mit, dass es noch einen allerletzten Film von ihm geben werde. Schon zuvor betonte der US-Amerikaner, in seinem Leben nur zehn Filme drehen zu wollen. Jetzt kam ans Licht, dass der Streifen "The Movie Critic" heißen soll. Doch worum soll es in dem Film gehen?

Quentins neuer und letzter Film soll den Titel "The Movie Critic", zu Deutsch: "Der Filmkritiker", tragen. Laut The Hollywood Reporter soll das Drehbuch bereits stehen und diesen Herbst sollen die Dreharbeiten beginnen. Insider berichteten, dass der Film im Los Angeles der späten 1970er-Jahre spielen werde und mit einer weiblichen Hauptfigur besetzt sein soll. Möglich ist, dass der Filmemacher die 2001 verstorbene Filmkritikerin Pauline Kael porträtiert. Aktuell soll entschieden werden, welches Filmstudio sich des Projekts annimmt.

Zuschauer dürfen jedenfalls gespannt sein, was sich Quentin dieses letzte Mal für sie ausgedacht hat. Zu seinem Rücktritt als Filmemacher erklärte er gegenüber Playboy: "Ich möchte an einem bestimmten Punkt aufhören. Regisseure werden nicht besser, wenn sie älter werden." Der Drehbuchautor möchte sich jedoch nicht komplett aus dem Filmgeschäft zurückziehen. Er könne sich vorstellen, sich zum Beispiel noch an Theaterproduktionen zu beteiligen.

Getty Images Quentin Tarantino, 2021

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

Getty Images Quentin Tarantino beim Rome Film Fest, 2021

