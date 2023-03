Trotz Proben im Krankenhaus: DSDS-Kiyan begeistert die Jury!

Kiyan Sepehr Yousefbeik hat die DSDS-Jury umgehauen! Der Kandidat zählte von vorneherein zu den Favoriten der Zuschauer. In der Castingshow verletzte der Nachwuchssänger sich dann aber: Er bekam einen Insektenstich, der sich schlimm entzündete. In Thailand verschlimmerte sich die Situation dann, weswegen Kiyan sogar im Krankenhaus behandelt werden musste – trotzdem konnte Kiyan die Jury um Dieter Bohlen (69) mit seiner Performance absolut abholen!

Gemeinsam mit Tatjana Ivanovic performte er "The Joker And The Queen" von Ed Sheeran (32) und Taylor Swift (33). Zuvor hatte das Duo im Krankenhaus üben müssen, weil Kiyans Insektenstich dort behandelt wurde. Trotzdem lieferten die beiden total ab: Dieter stand sogar auf, um Kiyan zu umarmen – die Jury ließ die beiden direkt in die nächste Runde.

Kiyan und Tatjana freuten sich natürlich riesig über das positive Feedback und wurden daraufhin von ihren Emotionen übermannt: Der überwältigte Kiyan konnte vor Rührung seine Tränen nicht mehr zurückhalten, sodass ihm die Tränchen nur so übers Gesicht kullerten.

Instagram / kiyanesy Katja Krasavice und Kiyan Sepher Yousefbeik bei DSDS

Instagram / tatjanaivano Tatjana Ivanovic, DSDS-Kandidatin

Instagram / kiyanesy Kiyan Sepher Yousefbeik, Mai 2022

