Am St. Patricks Day: Herzogin Kate und William trinken Bier!

Herzogin Kate (41) und Prinz William (40) stoßen an! Am 17. März wird in Irland traditionell der St. Patricks Day gefeiert. Vor einigen Wochen übernahm die Britin eine neue Rolle im Rahmen ihrer royalen Pflichten: Sie ist jetzt offiziell Oberst der Irish Guards. Am wichtigsten irischen Feiertag stattet sie den Soldaten jetzt einen Besuch ab – dabei lässt sich Kate mit ihrem Mann William sogar ein Bier schmecken!

Wie Hello! berichtet, nahm die 41-Jährige heute zum ersten Mal als Colonel der irischen Garde an der Parade zum Nationalfeiertag teil, die von der irischen Kompanie in Salisybury Plain in Südengland ausgerichtet wird. Dabei ließ es sich das royale Pärchen auch nicht nehmen, mit einem dunklen Guinness anzustoßen – auf Schnappschüssen prosten sich der Thronfolger und die dreifache Mutter munter zu. Nach ihrem Bierchen gesellte sich Kate dann sogar ganz entspannt zu den Soldatinnen und hielt einen lockeren Plausch.

Bei ihrem Besuch trug die dreifache Mama ein edles türkises Kostüm mit passendem Hut und einer goldenen Kleeblatt-Brosche – sie kann aber auch anders! Vor wenigen Wochen hatte sie ihre Fans mit einem ungewöhnlichen Outfit überrascht. Bei ihrem ersten Besuch bei den Irish Guards war sie in Camouflage-Jacke, enger Hose und braunen Stiefeln erschienen und so kaum zwischen den Militär-Spezialisten aufgefallen.

Getty Images Herzogin Kate mit Soldaten am St. Patricks Day im März 2023

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate am St. Patricks Day im März 2023

Getty Images Prinzessin Kate im März 2023

